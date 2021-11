Názor

Až nečekaně hladce bylo zvoleno vedení sněmovny, Babišova vláda mohla podat demisi a prezident dostal příležitost oslavit své přeložení na standardní pokoj tím, že jmenuje Petra Fialu novým premiérem. Můžeme jen doufat, že na novém oddělení nepookřeje natolik, aby si oživil staré dovednosti; vstupní pohovory s potenciálními ministry by mohl protahovat třeba až do Hromnic. A všichni přece chceme, aby nová vláda začala fungovat co nejdříve.