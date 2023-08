Bismarckovo dědictví: zákon ohledně invalidního a starobního pojištění

Jen mne jako voliče a občana mrzí, že se při něm nepodařilo dospět k nějakému kompromisu. Ten by nebyl od věci, neboť volební průzkumy nedávají velkou naději na to, že diskutovaná úprava penzijního systému vydrží déle než do dalších voleb. Přitom jistá procenta pravdy mají obě strany: výdaje by neměly být vyšší než příjmy, leč je i třeba dodržovat zákony. Protože se však koalice i opozice chovaly do značné míry neracionálně (což míním z hlediska občanské společnosti – jejich partikulární zájmy jsou, bohužel, jiná věc), bude o tom, kdo má zmíněné pravdy jaký díl, rozhodovat částečně Ústavní soud a částečně budoucnost.