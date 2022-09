Poslední slovo Karla Olivy: Svorník

Názor

Pochybná legenda praví, že 13. dubna 1655 vešel Ludvík XIV. do pařížského parlamentu a prohlásil, že stát je on. Nepochybné naopak je, že tento král, jenž se narodil r. 1638 a nominálně panoval od svých pěti let, po své korunovaci v r. 1654 usiloval o absolutistickou vládu – do té doby za něj vládli jeho matka jako regentka a (podle jiné legendy její milenec) kardinál Mazarin jako první ministr. Po Mazarinově smrti v r. 1661 Ludvík XIV. již funkci prvního ministra neobsadil, takže výrok „Stát jsem já“, byť je pravděpodobně pouhou pomluvou šířenou odpůrci jeho absolutismu, jej charakterizuje dosti přiléhavě.