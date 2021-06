Poslední slovo Karla Olivy: Normalizace

Snad není jen přání otcem myšlenky, že s postupně klesajícím čísly nově pozitivně testovaných na covid-19 se pomalu vracíme (ještě stále nedokonavě) k normálním poměrům. A zatím mne neopouští optimismus, že jednou, snad už někdy od podzimka, se k takovým poměrům vrátíme (dokonavě).

Dokonavě ovšem neznamená dokonale. Leccos jistě bude jinak, takže například: pandemie nás naučila pracovat a vůbec žít daleko více online, což by mohla být pozitivní zpráva, a také velmi zatížila státní rozpočty (nejen ten český), a aniž budu zabíhat do detailů, je jasné, že to by pozitivní zpráva za žádných okolností být naopak nemohla.