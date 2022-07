Poslední slovo Karla Olivy: Sankce

Názor

Hodně se teď mluví o sankcích. To za mých mladých let nebývalo, alespoň se na to tedy nepamatuji, s výjimkou dějepisu, kde se mluvilo (již na základní škole, to si naopak pamatuji) o Pragmatické sankci – jež se teď mimochodem neprobírá ani na školách středních, jak jsem zjistil statisticky nereprezentativním šetřením. (Inu, pokrok našeho školství nelze zastavit.)