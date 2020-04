Poslední slovo Karla Olivy: Statistika

Sdělovací prostředky teď ovládlo zpravodajství a zpravodajství teď ovládly statistiky o tom prožluklém viru. S napětím sledujeme, zda počet nově onemocněvších je vyšší, nebo nižší než včera, předevčírem či před týdnem, jak jsme na tom ve srovnání s okolními státy, s Evropou, se světem. Statistiky, statistiky, statistiky… jako by skoro ani nic jiného nebylo.

Třeba včerejší kulaté, stopadesáté výročí narození Vladimira Iljiče podle mne trochu stálo za zmínku: na rozsah lidského neštěstí, za které je tento „vůdce světového proletariátu“ před dějinami zodpovědný, se nějaký koronavirus jen tak nedohrabe, a měl by být proto občas pro výstrahu připomenut. (Nebo pondělní nekulaté narozeniny jiného „vůdce“, tentokrát jménem Adolf… to si člověk zrovna říká, co je to koncem července ve vzduchu, že se po devíti měsících rodí takové děti.)