Poslední slovo Karla Olivy: Tzv. přepisování historie

A to je jen poslední případ, takové formulace se objevují skoro pravidelně po každém důležitějším objevu ve vědách, jako jsou fyzika, biologie… a samozřejmě již zmíněná chemie. O „změnách učebnic“ se však nepíše ohledně matematických objevů (tam by to nedávalo smysl, co je jednou dokázáno, platí navždy), a také ne ohledně historiografie (ani žádné jiné z humanitních věd): v analogických titulcích se pravidelně objeví rovnou slova o „přepisování historie“, nikoliv jen učebnic.