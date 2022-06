Názor

Nad tím, co je ruská armáda schopna spáchat, civilizovaný svět stále s hrůzou žasne – a v horším případě tomu dokonce nevěří. Jenže to na ruských krutostech nic nezmění – co je potřeba změnit, je naše chápání této země. Je potřeba opásat si bedra k nelehkému úkolu: uvědomit si, že Rusko do civilizovaného světa v užším smyslu prostě nepatří.