Pokusila jsem se jí vysvětlit, že v Česku sice nebydlím, ale dost často svou vlast navštěvuji, a o dění v ní snad vím dost, abych ho směla komentovat. Ale o to jí nešlo. Šlo jí o to, že pokud v Česku nebydlím, může mi být fuk, co se tam děje.

Proč by mě to mělo zajímat? Můj život to přece nijak neovlivní. Možná mě rozčilená paní chtěla jen pozlobit, ale myslím, že to myslela vážně. Pokud na některém místě zrovna nejsem, nemá proč mě zajímat, co se tam děje.