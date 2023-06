Nesahejte na devatenáctky. Debata kolem pražského železničního mostu je příkladem

V myšlenkách žiju ve století 22., přece jen je sci-fi moje profese a startuju nový román časově zařazený do budoucnosti. Zůstávám ale nohama v přítomnosti a ohlížím se do minulosti, zajímá mě především 19. století. Kdyby mělo zmizet všechno, co se v 19. století vybudovalo a co vznikalo, to bychom potenku pískali. A naopak, kdybychom dnes měli takové inovační tempo, jaké v 19. století nasadili naši předkové, moje vize měsíčního habitatu Arkádie by nebyla sci-fi, ale sociální příběh ze všedního života. Toto uvádím úvodem na vysvětlenou, proč jsem zvolil tak potměšilý titulek.