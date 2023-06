Mlčeti zlato. Nebo pro pravdu se každý nejvíc zlobí?

Kartáč to byl vcelku mírný, s jemnějšími štětinami. Zato druhý případ byl odměněn rejžákem. Řekl, že všichni Rusové žijící na Západě by měli být víc sledováni než dřív, protože jsou občany země vedoucí agresivní válku. To už nebyl oheň na střeše, to byla ohňová bouře a ta nebyla dodnes uhašena. Zajímavé je, že běhá po všech střechách, v Moskvě jako v Praze, a rozčilují se všichni, putinovci stejně jako protiputinovská opozice, chcimírové stejně jako liberálové. Na jazyk se tedy bere úsloví mluviti stříbro, mlčeti zlato? Kdyby byl prezident Pavel pomlčel, mohl by v klidu klást své věnce a nikdo by ho nekartáčoval.