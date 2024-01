To jsem si odbyl už předtím šalamounsky formulovanou tezí, že euro by potvrdilo splynutí s jádrem západního civilizačního okruhu, nicméně že je na zvážení, zdali je o co v danou dobu stát. Soustředil jsem se na Tři krále, na tradici ukotvenou v minulosti. Pojal jsem text jaksi vzpomínkově a vynechal jsem aktuální souvislosti.