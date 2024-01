Měly by různá zaměření a volil by je různý typ lidí anebo stejný typ podle momentálního rozpoložení, tak to při volbách bývá. Střídaly by se ve vládě podle zásady „každý chvilku tahá pilku“, já dnes z těch pořekadel nevyjdu. Kdyby to takhle bylo, co by bylo divného na korespondenční volbě v zahraničí? Když pomineme okolnost, že její tajnost je problematická, jenže to je volba do přenosné urny ve špitále nebo doma zrovna tak.