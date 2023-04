Příběh deštivého rozbřesku. Jak by vypadala výměna vězňů Trumpa a Navalného?

Je blízko do svítání. Ostrý vítr přináší od Finského zálivu drobný, zato hodně žahavý déšť. Nikde živáčka, vojáci střeží obě předmostí. Černé limuzíny po obou stranách mají zhasnutá světla. K mostu se od nich blíží malé skupinky, všichni mají ohrnuté límce a klobouky a čepice naražené k nosu. Dále pak pokračují jen dvě postavy. Ticho ruší jen mořští rackové. Postavy se bez povšimnutí minou a pokračují po mostě vstříc skupince na druhé straně. Když tam dojdou, následuje kratičký ruch, pak všichni co nejrychleji nasednou do limuzín, ty rožnou světla, otočí se a odjíždějí. Jedny na východ, druhé na západ. Svítá.