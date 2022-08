Názor

S odpovědí není třeba se párat. Jestliže se všechno zdražuje, znamená to, že si za své peníze toho můžeme méně dopřát. Štve nás to všechny a jen doufáme, že se něco stane a svět se dostane do normálních kolejí: což je v naší obecně sdílené představě to, jak to bylo do konce roku 2019.