Píšu tyto řádky v neděli. V Německu lidé volí svoje zástupce do parlamentu, nás to čeká ani ne za čtrnáct dní. V tuhle chvíli, kdy máte noviny v ruce, už víte, jak se Němci rozhodli, a s velkou pravděpodobností ani vy, ani nikdo jiný neví, jaká vláda z voleb vzejde. Jak to nakonec dopadne u nás, nemá nikdo ponětí. V Německu je prý šest, někdo říká čtyři varianty, u nás čert ví.