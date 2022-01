Od roku 2018, kdy se prodral do čela magistrátu, ačkoli jeho rodná Pirátská strana volby nevyhrála, jsem si nevšiml ničeho, co by jeho magistrát dobrého ve městě vykonal. Pokud je v Praze čeho si všimnout, pak je to monumentální dopravní chaos. Jediný viditelný počin Hřibovy činnosti jsou namalované takzvané cyklostezky. Čím si tedy zasloužil tento muž čest ocitnout se v celoevropské špičce?