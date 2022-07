Názor

Rozumí se na dveře. Kdo jiný než covid? Čísla letí nahoru. Co záleží na číslech! Rozhlédněte se kolem sebe, kolik z vašich známých to zase chytilo. Ze začátku, ve dvacátém roce, když to začalo, neznal jsem nikoho, kdo by covidem onemocněl.