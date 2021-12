Poslední slovo Ondřeje Neffa: Na hraně

Je to tak. Dolní Břežany jsou tak trochu naše město. Máme tu ateliér, v nové zástavbě, která tu vznikla na místě někdejšího smetiště, dnes se takovým lokalitám říká brownfield. Ten tam byl, ještě když jsme se před šestnácti lety přistěhovali do nedaleké Zvole. Sledovali jsme přípravy a výstavbu. Kolem smetiště nejdřív postavili ohradu a na ní bylo vyobrazeno to, co se za ohradou chystá. Půvabné seskupení budov a jezírko s kachnami. Tomu jsme se smáli nejvíc. Jezírko s kachnami, zlaté oči!