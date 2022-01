Komunisté propadli ve volbách, a přirozenou cestou tedy odešli do suterénu, aniž byli zakázáni anebo aniž se přejmenovali. Což mimochodem jejich takzvaně sesterské strany šmahem dělaly ještě dávno před pádem sovětského impéria. No a tumáš čerte kropáč, významná předačka vládní strany Jana Michailidu se ke komunismu přihlásí. Jiná věc je, že ji to poškodilo při následných volbách na post předsedy Pirátské strany a krutě v nich pohořela.