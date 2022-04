Názor

Vyloučení Ruska z Rady OSN pro lidská práva nesrazí Putina na kolena. Radost mu ale výsledek voleb ve Valném shromáždění OSN určitě neudělal. Je to něco takového, jako kdyby vás vyvedli z restaurace kvůli hulákání, smrkání do ubrusu a krádeže pozlacených lžiček. Takový vyhazov by vás taky nepotěšil. Na druhou stranu ale by se s tím dalo žít, sebevražda by nebyla jediné východisko. Tím spíš, že by vás ochotně přijali v jiné restauraci.