Poslední slovo Ondřeje Neffa: O charakter roku 2020

30. prosince 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Zítra úderem půlnoci vstoupíme do dalšího roku a tu máš, čerte, kropáč, zase to bude rok vzpomínací. Už to nebude výročí kulaté, jako bylo třicáté výročí listopadu 1989, a dokonce půlstoleté výročí roku 1968, nicméně pětasedmdesát let od konce války je také hodně okrouhlé.

Jako předznamenání začala už na podzim pomníková válka, kdy na území Prahy proti sobě stanuli dva válečníci minulosti, generál Vlasov kontra maršál Koněv. Pomníkové války vnímám nelibě a pražské stavění a posléze bourání pomníků není nic, na co by mělo být město a lid město obývající pyšné. Ale na druhou stranu, není proč se nějak moc stydět. Šaškování kolem pomníků má dlouhou tradici, vzpomeňme na římské pomníky s vyměňovacími hlavami.

Teď půjde o to, jak se bude vzpomínat dejme tomu za třicet let na rok 2020. Neuvedl jsem tu lhůtu náhodou. Rok 2050 má být rokem naplnění plánu dosáhnout na území kontinentu uhlíkové rovnováhy.