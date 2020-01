Poslední slovo Ondřeje Neffa: Pět kroků

20. ledna 2020 0:01 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Mnohé se za uplynulých třicet let změnilo, mnohé zůstalo. Do této množiny patří zásada Pěti kroků, nezbytných při zřizování čehokoli státního. Krok první je nadšení z projektu, následují potíže s realizací. Ve třetím kroku se hledají viníci, ten přechází do kroku čtvrtého a to jsou potrestaní nevinní. Vše je završeno odměnou pro nezúčastněné.

V těchto dnech sledujeme podobný proces. Jde o nový elektronický systém zpoplatnění dálnic, jako mají na Slovensku. Před Vánoci jsme jeli na trhy do Bratislavy, na hranicích zaplatili nějaký poplatek a pak už hurá do metropole, okno čisté. Je skvělé, že něco podobného budeme mít i my. Jenže za kolik?