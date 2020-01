Poslední slovo Ondřeje Neffa: Nepřítel před branami

Vrátila se kamarádka, byla s rodinou na daleké cestě po Dálném východě. Měl jsem starosti. Po návratu dcerka lehla s devětatřicítkami (horečky). „Celou cestu ze Singapuru za námi kýchala Číňanka,“ vyprávěla o zážitku z letadla. Poslouchal jsem to pozorněji, než obvykle vnímám cestovací historky. Kdyby kamarádka nabírala na kýchnutí, asi bych koukal uskočit. Koronavirus zatím nezabíjí masově, nicméně jedna statistika je jasná. Zabíjí lidi ve věku šedesát plus mnohem častěji než lidi ve věku šedesát minus.

Jeden případ hlásí Rakousko, případy se vyskytly v Kanadě, USA i ve Francii. K panice není důvod. Ale ke klidu taky ne.

Myslím v této souvislosti na lidi, kteří zpochybňují medicínu. Média propírají tu paní, která dala do oběhu video namířené proti vyšetřování prsu. Snad to nebude mít velký dopad, a tak jen vyslovuju podiv nad tím, jak si někdo může vzít na svědomí něco tak vážného. Ovšem velký dopad mají všechny ty hemzy proti očkování. Být proti němu se dostalo do obecného povědomí.