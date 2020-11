Poslední slovo Ondřeje Neffa: O dopisu čtenáři

23. listopadu 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Už je to skoro pětadvacet let, co píšu šestkrát týdně úvodník do svého Neviditelného psa. Nepamatuji ale, abych měl tak prudkou, nevlídnou reakci jako minulý pátek, kdy jsem se zmiňoval o mimořádné schůzi sněmovny a vyjádřil jsem svůj skálopevný názor. Ten je prostý.

Byla by osudová chyba svěřit dostavbu jaderné elektrárny Dukovany ať už Rusům, nebo Číňanům. Komunisté a xenofobní nacionalisté z SPD s podporou Hradu na to tlačí. Vnímám to jako největší ohrožení republiky od roku 1938 a 1968. Tenkrát jsme to v obou případech prohráli. Svůj úvodník jsem končil: Nedejme jim BIS. Nedejme jim Dukovany. Zkrátka, pošlete je do háje.