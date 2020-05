Mám na mysli tsunami protestů, kritiky, námitek a intervencí. Dneska se říká tsunami, dříve by to byla lavina nebo záplava. Proč čekám takový příval?

Zdánlivě nemám důvod. Základem je prostinká technická zpráva. Firma Sony chystá zavést snímač s kódovým číslem IMX500. Snímač, to je to, co máte ve foťáku nebo telefonu, aby to fotilo, a taky je to v každé kameře, která na vás kouká na rohu nebo v nákupáku nebo v metru. Tento snímač je inzerován jako „snímač s inteligentním vnímáním“. Má dvě vrstvy.