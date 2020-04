Poslední slovo Ondřeje Neffa: Do nového týdne

27. dubna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

PRAHA Od pondělku nastane uvolnění, takže v pátek si zase zajdu do fitness centra u nás v Břežanech. Tvrdá konstrukce karantény dostala ve čtvrtek pořádný kopanec od Městského soudu v Praze. Je to moc dobře, ukázalo se, že se chytristiky nevyplácejí. Každopádně je to zdravá lekce a je vidět, že soudnictví vskutku funguje jako sloup, na kterém ta naše demokratická stavba stojí.

Ta chytristika, připomenu, spočívala v tom, že se exekutiva lekla vize odškodnění za to, že v nouzovém stavu zastavila ekonomiku. Narychlo vrazila formálně veslo do rukou ministru zdravotnictví v naději, že se ze žalob vyzuje. Nevyzuje. Jestli někdo na koronavirové krizi vydělá, pak to budou právníci. Před námi je úroda žalob. Zahlcené nebudou už nemocnice, ale soudy. I to je krok k lepšímu.