Poslední slovo Ondřeje Neffa: Není úniku

4. května 2020

Kamarádovi umřela maminka, smutná to věc. Tatínek už je taky na pravdě boží, takže jsme oba sirotci. Kdopak nás polituje? Za pár let budu už kompletní sirotek čtyřicet let… O tom to ale není. Jak ta maminka umřela, bylo nutno vyklidit domek, ve kterém žila.

„Pět kontejnerů to bylo,“ vyprávěl mi kamarád. „Jsou ale různé kontejnery. Plocha stejná, ale různá výška. Tenhle byl ten nejvyšší, asi takhle.“ Natáhl ruku do výšky. On není žádný skřítek. Věděl jsem moc dobře, jaký je to kontejner. Taky jsem před časem vyklízel garáž. „Když umřel tatínek,“ vyprávěl dál můj kamarád, „vezl jsem k mamince dva takové kontejnery jeho věcí. No a teď jsem jich pět vezl pryč.“