Neumím to ověřit a do úzkých by se asi dostala i renomovaná instituce zaměřená na výzkumy názorů, kdyby se o to pokusila. Nicméně jsem zapátral ve vzpomínkách na děje uplynulých dnů a týdnů a skutečně jsem shledal, že se do sporu s přáteli dostávám častěji než kdy jindy. Nepředpokládám, že by u mne vypukla chorobná hádavost, a naopak odhaduji, že jsou na tom podobně. Přibývá témat, na něž je dlužno mít silný názor.