Položím otázku: co se stane, když soud obviněné osvobodí?

Bylo by dobré pro všechny přímo zúčastněné i pro nás, občany zúčastněné jen nepřímo, aby nemohlo dojít ne k soudu, ale k činu, který je souzen. Aby zákony a pravidla byla nastavena tak, aby korporaci nenapadlo vyvést majetek, nafasovat dotaci a zase ho pod křídla korporace vrátit. Že by to prostě nešlo, a kdyby někdo přišel na úřad s nápadem, že to udělá, aby mu tam řekli: „Pane B., vy jste se snad zbláznil, tohle je přece vyloučené!“