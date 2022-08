Názor

V naší zemi byly příběhy o apačském náčelníkovi Vinnetouovi za minulého režimu na indexu v podstatě po celou dobu jeho existence. Někdy to mělo povahu naprostého zákazu, trvalo to od převratu deset let, než mohl vyjít Syn lovce medvědů. Poté se romány Karla Maye vrátily do nemilosti a vycházely jen sporadicky.