Nejdřív uvedu, co se určitě nestane: že veřejnost bude dychtit po informacích, bude hledat zdroje. Obrátí se na kapacity v leputologii (nauka o zajících, neexistuje, ale je to příležitost pro žádost o grant), tázáni budou kožišníci firmy Kara, zájemci budou hodnotit relevanci informace a… Dost. Je na čase skončit výčet toho, co se nestane. Teď k tomu, co by se určitě stalo.