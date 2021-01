Poslední slovo Petrušky Šustové: Připomínky minulosti

29. ledna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Včera, ve čtvrtek 28. ledna, bylo Juriji Dmitrijevovi šedesát pět let. Zda a jak je oslavil, samozřejmě nevím, Dmitrijev totiž sedí ve vězení – byl odsouzen k třinácti letům za údajné sexuální obtěžování. Kauza je to neobyčejně nepravděpodobná, poněvadž původní odsouzení odvolací soud zrušil, což se v Rusku stává jenom naprosto výjimečně, a při dalším soudu dostal tři a půl roku, což odvolací soud zvýšil na třináct let.

Ruská lidskoprávní organizace Memorial a noviny Novaja gazeta přesvědčivě dokazují, že obvinění je vykonstruované a celé trestní stíhání zástupné.