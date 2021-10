Poslední slovo Petrušky Šustrové: Komunistické plány

Názor

Potěšilo mě, že se KSČM nedostala do parlamentu, pokládám to za symbol ukončení postkomunistických časů. Trvalo to víc než třicet let, nicméně doufám, že je to už definitivní. I komunisté zřejmě usoudili, že se něco podstatného změnilo, když si na sjezdu zvolili nové vedení.