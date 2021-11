Mé pochmurné úvahy však nevyvolává obsah toho, co čtu v knihách, ale to, co čtu v novinách a na webu a co slyším z rádií a z televizí. Straší mě to, co se děje na polsko-běloruských hranicích, ty davy migrantů z Afghánistánu a Iráku, které tam mrznou ve stanech v zemi nikoho.