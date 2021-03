Poslední slovo Petrušky Šustrové: Nevítaná pošta

26. března 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

V pravém dolním rohu obrazovky mého počítače se objevilo upozornění: „Hrozná Nehoda“. Otevřela jsem zprávu – v záhlaví stálo Hospodářské noviny, bylo tam logo České televize a ještě nějaký další celkem seriózní zdroj. Hned ve druhém řádku mě překvapily chyby. No tohle! Musím napsat kamarádovi do Hospodářek, že by si měli pořídit korektora.

Po dalších dvou řádcích jsem pochopila, že nepůjde o korektora, že je to celé nějaké divné, jako by to psal někdo, kdo neumí česky… Navíc článek nebyl o žádné Hrozné Nehodě, ale o tom, že kdosi – snad nějaký sportovní trenér – prozradil v televizním pořadu, jak na spekulacích s bitcoinem vydělat tisíce a statisíce. Spekulovat s bitcoiny nehodlám a zprávu jsem vyhodila.