To se, jak víme, nestalo. Imperiální ambice novému Sovětskému svazu zůstaly, takže postupně do sebe začlenil celé území bývalé ruské říše a stala se z něj, jak řekl americký prezident Reagan, „říše zla“. Především ovšem říše obrovité a neustávající lži a teroru. Obyvatelé nových svazových republik by byli mnohdy ve dvacátém století chtěli jít vlastní cestou, ale mohutná říše se silnou armádou a nevídaně silnou tajnou policií je přiměla, aby se podvolili.