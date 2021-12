Patrně bych měla předeslat, že jsem stoupenkyně Evropské unie, jsem ráda, že jsme jejími členy, a rozhodně odmítám představu, jak si Česká republika razí cestu světem na vlastní pěst. Neznamená to, že nevidím různé vady EU, nebo že mi nevadí. Ale k tomu je přece dobré, že jsme součástí té instituce, můžeme se snažit ty vady odstranit či změnit, jsme to my, ta Unie.