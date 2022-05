Poslední slovo Petrušky Šustrové: Vedlejší oběti

To si aspoň nepřipadám, že jsem s tou válkou sama, že jsem do ní zakletá a nijak se jí nedokážu zbavit. Jenže pak zase přijde něco, co mi do ní strčí hlavu až po uši. Třeba ti Bělorusové. Myslím pochopitelně hlavně na ty, které znám, ale podobných jsou v Bělorusku mraky. Nesouhlasí už léta s Lukašenkem, nevolí ho, snaží se proti němu vystupovat, ale to už od nešťastných prezidentských voleb před dvěma lety moc nejde. A válka je přimáčkla ještě víc: kdyby se rozhodli ze země odjet do demokratičtějšího světa, což by bylo zcela pochopitelné, nejspíš nedostanou vízum.