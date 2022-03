Poslední slovo Petrušky Šustrové: Všichni Rusové

Minulý týden jsme si tak povídali o Putinově ničemnosti a o tom, jak je ruská společnost spokojená, že se kremelský vládce rozhodl obnovit velikost ruské říše a dodat ruskému národu náležité místo ve světě. A Ukrajinou to prý teprve začíná… A jeden z mých kamarádů, naprosto soudný člověk, na účet ruského nadšení tažením za velikostí jejich země začal: „Všichni Rusové si myslej…“ Hned jsem mu skočila do řeči: „Všichni ne, já znám ty, který si to vůbec nemyslej!“ Kamarád se popadl za pusu a řekl: „To jsem se uřek, určitě ne všichni, dám si na to příště pozor.“