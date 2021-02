Poslední slovo Petrušky Šustrové: Vy na to věříte?

Dostala jsem ctí a darem řadu cédéček brněnského divadla Agadir a zaradovala jsem se, že se mohu zabývat něčím jiným než politickými tahanicemi nebo koronavirem. A skutečně jsem strávila dlouhé hodiny poslechem scénických pásem Na strunách naděje. Bylo to příjemné: dobře přednesené krásné a apelativní verše s nevtíravým, ale výrazným hudebním doprovodem, provázené nádavkem trochou tajemství. Žádné vysvětlování, žádné školometství, poslání pásem se přirozeně skládá z toho, čemu člověk naslouchá. Ano, tak to má být.

Ukázalo se ale, že chyba je ve mně. Hloubám totiž, jak se tohle asi dělá na jevišti. Zůstane tam ten prvek tajemství? Nebo herci jen tak sedí na scéně a přednášejí to, co slyším z cédéčka? A jak ta scéna vypadá? Nebo se na jevišti něco děje? „Struny naděje“ na mne zapůsobily natolik, že bych sedla na vlak nebo autobus a vyrazila se do Brna podívat, jak takové představení vypadá. Jenže představení se nekonají, proto taky ta cédéčka.