Roztržený pytel. Podcastů jsou tisíce, budete přebírat, až si vyberete

Později mi reklama vnucovala „vaše oblíbené podcasty“. Usoudil jsem z toho, že podcast je cosi, co si lze oblíbit, a protože nejsem konzument, o hodně přicházím. To byl druhý krok. Třetí byl až trapně jednoduchý. Na ploše mobilu jsem objevil smysl ikony, které jsem si do té doby nevšímal. Bylo pod ní napsáno „podcasty“ a otevírala aplikaci, která je brána do podcastů…

Třeba jste taky, jako já byl, ve stadiu „jedna“, takže dodám, že podcast je vysílané povídání jedné nebo více osob, buď je to jen ve zvuku, v poslední době i s obrazem. To je vše, co o tom potřebujete vědět. Někdo sedí a povídá.