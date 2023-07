Korespondence s Čínou. Tam za chvíli vyroste mrakodrap i linka metra, u nás na cestičku čekáme

Původně jsem myslela, že si budeme dopisovat tak, jak si lidi běžně dopisují. Ona napíše, co je nového v Číně, já co je nového na Kampě. Když napsala, že jí za oknem za měsíc vyrostly dva mrakodrapy, odpověděla jsem, že u nás se taky staví, ne že ne. Vedle Sovových mlýnů rekonstruovali nábřežní zeď, která léta hrozila zřícením, a šlo o imponující akci, při níž bylo potřeba použít i technicky vyspělou pilotáž do dna Vltavy. Stavba trvala roky a mnozí litovali, že se nedala sledovat zblízka, protože přilehlá část parku byla obehnaná plechovou ohradou. Shodili ji teprve před volbami, abychom se mohli pokochat a viděli, jak se město stará.