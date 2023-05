Vás tahle válka nebaví? Churchilla bavila, teprve později hořce bilancoval

Když nedávno vysílali reportáž z bojů kdesi na východě Ukrajiny, nebyli v záběru žádní mrtví ani ranění, jen chlapi, co ládovali kanóny. Jednoho z nich se reportér zeptal, jak to jde a jak se cítí. Nečekala jsem, že si dotázaný bude stěžovat, nespokojencům se televize vyhýbá, ale rozzářený obličej toho chlápka s nábojem velikosti novorozence v náručí mě fakt překvapil. Neměl zrovna čas na vybavování, i tak se ale zastavil, aby s očima jiskřícími vzrušením řekl, že se nikdy necítil líp. „Je to nejlepší práce, jakou jsem kdy měl,“ dodal s tím, že bránit vlast je vždycky nádhera.