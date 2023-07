Jednou jsme ho potkaly na Petříně, když jsme si s Markétou vyšly na procházku, a nějak to vyšlo, že měl s námi kousek stejnou cestu. Představila jsem ho přítelkyni, slovo dalo slovo a padla taky zmínka o chatičce, kterou má Markéta na Orlíku, což Edu zaujalo. Říkal, že by taky chtěl chatičku na Orlíku, a kdyby snad Markéta věděla o nějaké, co je na prodej, mohla by mu dát vědět?