Praha Živit se psaním není nic jednoduchého. Nejtěžší je nikoho nenaštvat. Myslím nikoho z těch, o kterých píšete. A ať mi nikdo neříká, že píše jen o sobě. Ne, že by to bylo úplně vyloučené. Jsou lidi, kterým se dějí tak zajímavé věci, že s nimi vystačí na tisíce stránek. Jenže stejně k tomu musí vždycky nějakou postavu přidat, kvůli interakci a kde jinde brát než kolem sebe?

Naštvou se skoro všichni. Vlastně až na jednu výjimku a tou je můj muž, bez něhož bych byla nahraná.

V naší rodině se totiž odjakživa děly zajímavé věci spíš jemu než mně. Celé roky si zakládal na tom, že chodí všude pěšky, ale když si výjimečně sedl do nějakého prostředku veřejné dopravy, vždycky to stálo za to.

„Nebudeš věřit, kdo seděl v tramvaji vedle mě.“ ??? „Gusta Fučíková. Četla si knížku. A nebudeš věřit, co to bylo.“??? „Reportáž psaná na oprátce...“