Poslední slovo Radky Kvačkové: František

Názor

Františka jsem neviděla dvacet let. Znovu jsme se potkali, na Facebooku. Dal tam na vědomí, že se vrátil z blázince, prý už zase. Fakt je, že František byl vždycky ještě o trochu větší blázen než my ostatní, což jsem si původně vykládala jako snahu vynikat. Vypadalo to, že chce prostě bavit. Před časem ale vystoupal do třetího patra a skočil, čímž se kvalifikoval do Bohnic. Odvezli ho tam s jednou nohou, protože druhou se nepodařilo zachránit.