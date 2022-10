Názor

Přítel Vladimír je krasoduch. Krasoduch a básník. Jednak píše moc hezké básničky, jednak dovede působivě básnit o všem, co ho zaujme. Když přijede jednou za čas z východních Čech do Prahy, kde dlouho žil, vždycky žasne, co všechno se v metropoli zase změnilo k lepšímu, opravilo nebo zrekonstruovalo, a libuje si, že se někdejší šeď nevytrácí jenom z Prahy, ale i z dalších měst a vesnic.