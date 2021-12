Televizní záběry z jejich demonstrací nenabízejí zrovna oduševnělé obličeje, ale člověk by se neměl dát ovlivňovat něčím, co může být sestříhané. Proto hledám spíš ve svém okolí. Ano, je tam jedna ezoterička, co tančí za úplňku a léčí děti výhradně vibracemi, ale najde se taky docela rozumně působící chlap, kterého vídám jednou za čas, a překvapivě i lékař, jehož argumenty louskám na fejsbuku se zatím nenaplněnou nadějí, že pochopím, co má přesně na mysli.