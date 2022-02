Poslední slovo Radky Kvačkové: Jak Soukup nařkl Gotta

Sdělovat lidem zprávy z domova a ze zahraničí žoviálně, jako že mezi námi světa znalými je vlastně docela nosný nápad. Vydržela jsem skoro čtvrt hodiny, ale na válku nedošlo, protože byla zrovna řeč o nejstarší dceři Karla Gotta. Že úplně zničila slavnému tatínkovi jméno, že už se s tím nedá nic dělat, ale upřímně (Jaromír Soukup se naklonil do kamery, jako když chce něco pošeptat jenom mně), on ten Gott stejně nebyl nic moc charakter, vezměte třeba to s tou Hanou Hegerovou, jak byla kvůli němu v sedmdesátých letech nespravedlivě zavřená...